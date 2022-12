Caltanissetta. Gazebo del Circolo PD Faletra in c.so Vittorio Emanuele contro manovra di Governo

CALTANISSETTA. Oggi sabato 3 dicembre, a partire dalle 16, il Circolo PD Guido Faletra allestirà un gazebo in Corso Vittorio Emanuele (altezza Gruttadauria) ove verrà distribuito materiale informativo sulla manovra finanziaria del Governo Meloni e sulle contro-proposte del Partito Democratico.

“Sarà l’occasione – ha spiegato il segretario del Circolo Pd Faletra Carlo Vagginelli – per denunciare l’assoluta inadeguatezza del Governo di fronte alle emergenze economiche rappresentate dalla crescita dell’inflazione e dal permanere di grandi aree di lavoro povero e mal retribuito.

In pochi mesi dall’inizio della sua esperienza di governo la destra mostra il suo volto peggiore, strizzando l’occhio all’evasione fiscale, riducendo le tasse alle fasce di reddito più alte, tagliando le risorse da destinare a chi è in difficoltà e promuovendo un progetto di autonomia differenziata che farebbe crescere i divari tra sud e nord del paese.

Il Partito democratico, invece, – prosegue Vagginelli – propone ricette economiche volte a tutelare il mondo del lavoro ed a promuovere la crescita della buona occupazione: il salario minimo legale, la riduzione del cuneo fiscale, gli incentivi per gli investimenti nell’economia verde. Queste proposte saranno portate a conoscenza dei cittadini italiani con la mobilitazione nazionale di domani e con una grande manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 17 dicembre”.

A Caltanissetta il Circolo Faletra coglierà questa occasione per diffondere un questionario sulle politiche per l’infanzia e per aprire la campagna di iscrizione al Partito Democratico. L’appuntamento è quindi per il 3 dicembre alle ore 16.