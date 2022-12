Caltanissetta. Firmata dal Rotary Club convenzione con Caritas e Associazione Real Maestranza per il Progetto Artigianato

Quest'anno con la collaborazione della Caritas saranno finanziate due borse di Studio per il reinserimento di giovani dell'area penale in percorsi di tirocinio di inclusione presso degli artigiani individuati dall'associazione Real Maestranza.

CALTANISSETTA. Il Rotary club di Caltanissetta, nella persona del presidente Fabio Tornatore, ha firmato la convenzione con la Direzione dell’ufficio di Servizio Sociale per i minorenni, la Caritas e l’associazione della Real Maestranza il protocollo per il Progetto Artigianato vanto dello stesso Rotary Club.

Quest’anno con la collaborazione della Caritas saranno finanziate due borse di Studio per il reinserimento di giovani dell’area penale in percorsi di tirocinio di inclusione presso degli artigiani individuati dall’associazione Real Maestranza. Nell’occasione, il presidente del Rotary Club ha inteso ringraziare Marcella Milia per aver creato questa bella opportunità per allargare lo storico progetto voluto da Gigi Bordonaro e il Segretario del Rotary Peppino Sagone.