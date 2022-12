Caltanissetta. Al via da gennaio nuovo corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale

Parte a Caltanissetta da gennaio un nuovo Corso di laurea triennale: MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (classe di laurea L12).

È l’unico in Sicilia, insieme a quello di Agrigento (che ha già laureato i primi studenti, tutti già occupati), è l’unico che fornisce il titolo valido per l’iscrizione all’ALBO dei MEDIATORI CULTURALI recentemente istituito dalla Regione (l.r.20/7/2021) a cui potranno attingere i Comuni, le scuole, le istituzioni sanitarie, gli Uffici del Lavoro, la Prefettura, le forze dell’ordine e la magistratura che hanno la necessità di attivare nei confronti dei migranti un approccio efficace di corretta comunicazione e di comprensione socio-culturale.

Il Corso prevede lo studio delle lingue araba, francese e inglese, con laboratori linguistici già predisposti, discipline sociologiche e psicologiche, giuridiche e di approfondimento delle culture e delle religioni dei continenti extra-europei.

Tutto il materiale e i testi necessari per lo studio saranno forniti in pdf agli studenti gratuitamente, e per chi ha un ISEE fino a 9000 euro la tassa di iscrizione sarà soltanto di 500 euro l’anno (2000 euro per tutti gli altri, rateizzabili in 4 soluzioni).

È possibile anche che possano frequentare i corsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vogliano specializzarsi nelle azioni di integrazione, usufruendo delle 150 ore previste dal diritto allo studio per i lavoratori.

Le iscrizioni dovranno pervenire al Consorzio Universitario di Caltanissetta entro il 20 DICEMBRE, per permettere l’inizio delle lezioni a gennaio. Per info: 331 2378920 320 8390076 0934 542988