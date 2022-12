Caltanissetta, a Sant’Agata il Natale arriva con il “riciclo creativo” di Ecoplast e Rotaract club

Laboratori di “riciclo creativo” saranno attivati dall’associazione Sant’Agata di Caltanissetta grazie all’iniziativa promossa dall’azienda gelese “Ecoplast” e il supporto dei giovani del Rotaract club locale.

Un progetto che porterà i bambini che frequentano l’associazione adiacente all’omonima chiesa a realizzare decorazioni natalizie utilizzando quello che comunemente viene considerato “materiale di scarto”.

Un progetto di recupero e valorizzazione che i volontari di Sant’Agata e il suo presidente, il parroco Padre Sergio Kalizak, trasformeranno in opportunità di riflessione: “Dio ama ogni suo figlio, ogni creatura vivente e non importa quanto possa sembrare brutto o fatto male. Lui ha un progetto per ciascuno di noi, compresi questi bellissimi bambini che noi abbiamo il piacere di avere sempre attorno”.

“Utilizzeremo bottiglie, flaconi vuoti, cartoni del latte e tanto altro – hanno commentato i referenti delll’azienda gelese che questo pomeriggio cureranno il laboratorio -. Un modo per trasmettere ai bambini il piacere della creatività e l’importanza di dare nuova vita ai rifiuti. Tutto nell’ottica di un messaggio di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente che Ecoplast promuove da sempre, soprattutto fra i più piccoli. Le decorazioni, che verranno realizzate con il supporto dei volontari del Rotaract di Caltanissetta, serviranno ad addobbare l’albero di Natale dell’associazione”.