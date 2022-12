Alla Fratres di Mussomeli attivazione nuovo servizio di donazione di Plasma

MUSSOMELI – Erano in tanti, oltre al gruppo di Mussomeli, al Convegno della Fratres di questi giorni. C’era il presidente provinciale Fratres Calogero Genco, i Presidenti dei gruppi Fratres di Acquaviva, Salvatore Insalaco, e di Sutera, Franco Buttaci: Presenti i medici di base e gli infermieri del distretto D10 i Sindaci di Villalba Maria Paola Immordino, di Vallelunga Giuseppe Montesano, di Campofranco Rosario Nuara. Presenti anche gli ex Presidenti del gruppo Fratres di Mussomeli Salvatore Palermo, Vincenzo Noto, Enzo Schifano, Messina Silvestre, Nino Russo e Peppuccio Misuraca. Presente l’arciprete Padre Achille Lomanto. A rappresentare la Misericordia di Mussomeli il vice-governatore Franco Messina e l’assistente spirituale P. Liborio Franzù, per la CISOM Enzo Profita. Hanno rappresentato l’Istituto Superiore “G. B. Hodierna” i proff. Mario Canalella e Franco Amico. il Presidente del gruppo Fratres di Mussomeli Vincenzo Sorce ha comunicato la prossima attivazione del nuovo servizio di “donazione di Plasma” presso la sede di raccolta Fratres di Mussomeli, frutto di una collaborazione con il Centro di Trasfusionale di Caltanissetta. “Cio’ rappresenta – ha sottolineato il Presidente Sorce – un grande ed un forte riconoscimento alla nostra azione e ci spinge a fare insieme e sempre meglio affinché agli ammalati che hanno necessità non manchi questo farmaco salvavita”. La parola è poi passata ai tre relatori Angelo Nunzio Marletta, direttore SIMT ASP di Caltanissetta, che ha relazionato su “ La donazione di sangue nella provincia di Caltanissetta: Prospettive di crescita e sviluppo”; al dr Benedetto Trobia Direttore sanitario del P.O. di Mussomeli che è intervenuto su “ La donazione di sangue nelle URO dell’ASP di Caltanissetta , e infine, al dr A. Giuliano che si è intrattenuto su “Il Contributo del distretto Sanitario nella promozione di una comunità più informata e solidale per la donazione di sangue”. Al termine dei tre interventi, si è aperto un interessante e partecipato dibattito con diversi interventi di chiarimenti, di suggerimenti e proposte. Il filo conduttore della serata, moderata dal consulente medico del gruppo Fratres d.ssa Salvina Mingoia è stata la necessità di stimolare la donazione di sangue intero ed in particolare della donazione di plasma per raggiungere l’autosufficienza nella produzione dei farmaci plasmaderivati.