Studenti dell’indirizzo CAT Geometri dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”visitano il Laboratorio e Istituto di Ricerca e Sperimentazione SIDERCEM

Giovedì 17 novembre, gli studenti dell’indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, hanno vissuto un’intensa mattinata, ospiti della SIDERCEM srl di Caltanissetta, accompagnati dai Proff. Giovanna Chianetta, Calogero Infantolino e Salvatore Zingali.

La SIDERCEM è società leader nella certificazione della qualità dei materiali da costruzione e nel campo degli interventi di restauro e consolidamento, analisi dei fenomeni di degrado, collaudo e monitoraggio di grandi opere d’arte, indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, ecc.

La mattinata è stata organizzata come attività di Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), per coinvolgere i ragazzi nella concreta e complessa realtà del mondo professionale, secondo gli sbocchi lavorativi coerenti con il loro percorso di studi. Peraltro, presso la SIDERCEM lavorano attualmente, con grande soddisfazione, diversi ex alunni dell’indirizzo “Geometri” dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”.

La visita è iniziata con l’accoglienza da parte dell’Ingegnere Vincenzo Arena, direttore tecnico, il quale ha presentato agli alunni l’azienda, gli ambiti nei quali opera e le tematiche della verifica e qualificazione dei materiali da costruzione e delle tipologie delle prove in laboratorio e in situ, con richiami alla normativa di settore.

Successivamente, guidati dall’Ing. Arena e dai tecnici operanti nelle diverse aree in cui è strutturata l’azienda, si è svolta la visita presso i laboratori di prove sui materiali, di geotecnica, di chimica e topografico, dove gli alunni hanno assistito a numerose prove pratiche effettuate con strumentazioni, macchine e software all’avanguardia, con grande interesse e attenzione per l’opportunità di vedere la pratica applicazione di quanto appreso a scuola durante le attività di insegnamento curricolari.

Il Dirigente scolastico Santa Iacuzzo: «Ringrazio la SIDERCEM e l’Ing. Arena per l’opportunità offerta agli alunni del “Rapisardi – Da Vinci”, per la calorosa accoglienza, per la professionalità di tutto il personale coinvolto e per le conoscenze che sono state messe a loro disposizione. Con la SIDERCEM abbiamo stipulato un Protocollo d’intesa, allo scopo di progettare e programmare, in sinergia specifiche attività di formazione, stage aziendali, visite guidate ecc.»