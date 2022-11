Sicilia, tentano di rubare ex voto da statua della Madonna in ospedale: arrestati

Lo scorso anno avevano tentato di rubare ex voto per un valore di oltre 10mila euro dall’ospedale di Sant’Agata Militello, nel Messinese. Adesso per un uomo e due donne, tutti originari di Canicattì (Agrigento) sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina aggravata. Gli agenti dei Commissariati di Sant’Agata Militello (Messina) e di Canicattì, infatti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emesso dal gip di Patti, su richiesta della locale Procura.

Tutti e tre sono stati posti ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28 aprile del 2021 le due donne avrebbero tentato di impossessarsi di numerosi monili in oro (collanine, bracciali, anelli) e di denaro contante, collocati per devozione da pazienti e degenti in una teca con la statua della Madonna, sistemata all’interno del reparto di Ostetricia e ginecologia del nosocomio di Sant’Agata Militello.

Indossando parrucche, copricapo e mascherine di protezione, le due, dopo essere entrate nel reparto, avrebbero puntato una pistola giocattolo modificata contro un’operatrice sanitaria, intimandole di aprire la teca e strattonandola per i capelli. Solo la ferma reazione della sanitaria aveva fatto desistere dall’intento le due donne, che si erano fuggire utilizzando un’auto in precedenza presa a noleggio.

“Le indagini hanno dimostrato non solo come l’intera azione fosse stata ideata nei minimi particolari – spiegano gli investigatori della Polizia -, ma anche come avessero beneficiato della complicità di un operatore sanitario in servizio nello stesso ospedale, che aveva svolto il ruolo di informatore e di ‘palo'”. L’attività investigativa, andata avanti per circa quattro mesi, grazie all’ascolto di numerosi testimoni, all’analisi delle immagini di sistemi videosorveglianza, di tracciati satellitari Gps, di movimentazione bancaria su carte di credito e di ricognizioni fotografiche, è riuscita a risalire agli autori della tentata rapina.