Sicilia, minaccia madre 89enne per ottenere soldi da dilapidare in droga e alcool: arrestato

Un 51enne della provincia etnea è stato posto agli arresti domiciliari da carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, nei confronti della madre di 89 anni. Nei suoi confronti il Gip di CATANIA, su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati in materia di violenza di genere, hanno permesso di ricostruire che l’uomo avrebbe più volte minacciato e avuto comportamenti violenti nei confronti della donna, che lo ospitava in casa dopo la fine del suo matrimonio e dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti dove era in cura. Al centro delle minacce la richiesta di soldi per acquistare alcolici e di stupefacenti.

Tra le contestazione mosse nei suoi confronti, anche l’avere “agito contro la madre con torture psicologiche, accendendole la luce per impedirle di dormire”. Le indagini dei carabinieri sono state avviate dopo la denuncia della 89enne. L’uomo è stato condotto in carcere