Sicilia. Migranti: due nuovi sbarchi a Pozzallo, 78 in salvo

Due nuovi sbarchi a Pozzallo per un totale di 78 migranti e due motovedette della Guardia costiera impegnate: hanno messo in salvo le persone a bordo di due barchini a 60 miglia a sud est di Portopalo. In porto intorno alle 6 e’ arrivata la Cp 322 con 45 migranti: tutti uomini, un minore tra loro. Poco dopo e’ approdata anche la Cp 323 che ha portato in salvo altre 33 persone; anche in questo caso tutti uomini con la presenza di due minori. In entrambi i casi si tratta di cittadini del Bangladesh. Non sono stati necessari ricoveri.