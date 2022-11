Un automobilista di 64 anni, Stefano Clemente, e’ morto in un incidente stradale avvenuto in via Brancatello, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino.

L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo dell’auto e si e’ schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto e’ stato anche allertato l’elisoccorso ma i sanitari hanno potuto solo accertare il decesso. Pare che l’incidente possa essere stato provocato da un malore. (Foto di repertorio)