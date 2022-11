Sicilia, apre un deposito Amazon: servirà le aree di Caltanissetta, Palermo e Trapani

Il deposito di smistamento Amazon a Palermo ha aperto oggi per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali nel corso di una visita della struttura entrata ufficialmente in attività nel novembre 2021.

La visita, guidata da Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Logistics Italia, ha visto la partecipazione per il Comune di Palermo del Sindaco Roberto Lagalla, dell’Assessore alla Rigenerazione urbana e modalità sostenibile Maurizio Carta, dell’Assessore alle attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti, per la regione Sicilia dell’Assessore all’Istruzione Girolamo Turano, dell’Assessore alle attività produttive Edy Tamajo e del Console Generale degli Stati Uniti d’America Tracy Pounds e dei rappresentanti del Banco Alimentare della Sicilia Occidentale OdV.

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare in Sicilia occidentale, nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Il deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, ha già creato 40 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 20.

Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto oltre 120 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali. Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti. “Il deposito di Palermo è il secondo sito Amazon aperto in regione, dopo quello di Catania.

Questo centro risulta quindi assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel Sud. Siamo felici di poter accogliere qui oggi le istituzioni e far vedere loro da vicino come lavoriamo” ha dichiarato Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics. “La presenza di un deposito a Palermo di una multinazionale come Amazon – ha commentato Schifani – è un esempio di come aziende top a livello mondiale scelgano la Sicilia per potenziare e migliorare le loro performance, ma soprattutto siano in grado di offrire nuovi posti di lavoro nel settore privato tra diretto ed indotto, che è quello che serve alla nostra Isola. Il mio governo punta ad incentivare ed a sostenere gli investimenti delle grandi aziende per produrre sviluppo ed occupazione”.