Serie D. Buon pari esterno 0-0 per la Sancataldese con il San Luca

Buon pari esterno 0-0 per la Sancataldese sul campo del San Luca. I verdeamaranto di Pietro Infantino hanno impattato contro la formazione calabra in un match parecchio combattuto che ha esaltato la forza combattiva di un gruppo sempre attento che ha saputo mantenere la concentrazione per novanta minuti.

Una Sancataldese essenziale e senza fronzoli che ha avuto la possibilità, dal 38′ del primo tempo i giocare in superiorità numerica per l’espulsione di Bruzzaniti. Nonostante ciò la squadra di mister Infantino ha evitato possibili distrazioni che potessero costarle care.

Con il pari odierno, pertanto, la squadra verdeamaranto è salita a quota 11 e domenica prossima, per la 12^ giornata di campionato, se la vedrà al Valentino Mazzola contro il Licata con l’intento prioritario di conquistare tre punti che le consentano di prendere le distanze dalla zona play out. (foto sancataldese calcio official, Vincenzo Bonelli)