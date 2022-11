Santa Caterina. Finanziato progetto ministeriale per accogliere 20 persone

SANTA CATERINA. “Come annunciato con post del 25/05, l’Amministrazione ha risposto all’avviso ministeriale del 25/03 per l’attivazione di nuovi SAI per l’accoglienza dei migranti e in particolar modo dei profughi ucraini”. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito.

Il progetto ministeriale ha avuto un finanziamento di euro 300.250,00 annui per 2 anni, per cui a breve acsi procederà all’accoglienza di 20 persone di cui si occuperà l’associazione Don Bosco 2000, un’impresa sociale di Piazza Armerina che gestisce 9 centri di accoglienza in Sicilia e altre realtà economicamente sostenibili a favore delle fasce deboli, che ha risposto alla manifestazione d’interesse del Comune.

Le persone saranno accolte in comunità diffusa ovvero in abitazioni singole prese in locazione da privati almeno per 2 motivi: per creare reale integrazione e per produrre un indotto economico importante anche per la cittadinanza di Santa Caterina; 20 posti significano infatti almeno 4-5 abitazioni (di cui si allegano le caratteristiche) che potranno essere affittate. Il progetto SAI è del territorio che accoglie, per cui anche l’equipe di progetto sarà composta auspicabilmente da giovani professionisti del posto che saranno assunti a breve dalla Cooperativa. Per il resto, chiunque fosse interessato e abbia delle abitazioni che rispondono alle linee allegate può contattare direttamente la referente dell’associazione Don Bosco: Dott.ssa Roberta La Cara cell. 3463139613