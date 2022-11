San Cataldo. Sette volontari della Protezione Civile del Comune impegnati nell’esercitazione nazionale su rischio sismico

SAN CATALDO. Dal 4 al 6 novembre 2022 sette volontari della Protezione Civile del Comune di San Cataldo Bonaffini Manuel, Vullo Savio, Cravotta Angelo, Lipani Salvatore, Ceraolo Gabriele, Giordano Cataldo e Giordano Salvatore hanno partecipato a Messina all’esercitazione nazionale sul rischio sismico denominata “Sisma dello Stretto 2022”, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le Regioni Calabria e Sicilia, le Prefetture di Reggio Calabria e Messina ed in collaborazione con le componenti strutture operative del servizio nazionale di Protezione civile.

Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino sancataldese ha spiegato che l’esercitazione, che si è svolta nelle province di Reggio Calabria e Messina, ha avuto la finalità di testare l’attuazione del modello d’intervento nazionale per il soccorso sul rischio sismico, attraverso l’attivazione dei Centri di Coordinamento, la realizzazione di working, area per attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, l’allestimento di aree di accoglienza per la popolazione, l’impiego delle Colonne mobili e le attività di valutazione e di agibilità post evento sismico.

La simulazione ha previsto lo scenario di un terremoto di magnitudo 6 con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione, capace di innescare effetti ambientali come frane, liquefazioni e fenomeni di maremoto. L’esercitazione, come ribadito dal sindaco, ha arricchito la formazione dei 7 volontari della Protezione Civile del Comune di San Cataldo.