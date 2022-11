San Cataldo. Domenica 27 novembre sarà possibile donare il sangue

SAN CATALDO. Ancora un appello da parte dell’Associazione donatori AB zero di San Cataldo. L’emergenza sangue che s’è registrata di recente ha portato l’associazione ad effettuare i prelievi anche di domenica.

In particolare nella giornata di domenica 27 Novembre sarà possibile accogliere i donatori per eventuale donazione di sangue e/o confermare la partecipazione alla 48° giornata del donatore di sangue del prossimo 11 dicembre. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il 3487136084-3807810340.