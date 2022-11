Salute: gli smartphone possono davvero aiutare a perdere peso

Si chiama CALO mama Plus, e’ un’applicazione per smartphone che potrebbe facilitare la perdita di peso nelle persone che combattono con i chili di troppo. A descrivere l’utilita’ e l’efficacia del programma uno studio, pubblicato sulla rivista Nutrients, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Tsukuba, in Giappone. Il team, guidato da Yoshio Nakata, ha valutato gli effetti dell’applicazione.

Le app di natura sanitaria, osservano gli autori, rappresentano un modo innovativo per fornire supporto alle persone che subiscono alterazioni comportamentali, come cambiamenti nella dieta o nelle abitudini di esercizio. “Nei programmi sanitari convenzionali – afferma Nakata – i nutrizionisti calcolano manualmente il valore nutrizionale dei pasti e offrono consigli personalizzati. Questo supporto specializzato, pero’, puo’ essere piuttosto costoso e richiede inoltre molto tempo”. Gli esperti hanno quindi sviluppato e testato una nuova app. Per conoscere l’efficacia del software, il gruppo di ricerca ha coinvolto due gruppi di persone, ad alcune delle quali e’ stato chiesto di utilizzare e seguire i consigli dell’applicazione, mentre il gruppo di controllo non ha ricevuto alcun intervento.

CALO mama Plus ha raccolto informazioni sull’alimentazione, la qualita’ del sonno, l’umore e il livello di attivita’ fisica degli utenti, per poi consigliare un regime alimentare e di movimento personalizzati. “Chi utilizzava l’applicazione ha sperimentato un calo nel peso corporeo molto piu’ significativo rispetto agli altri pazienti – riporta Nakata – sebbene siano stati esaminati i cambiamenti dopo un periodo di intervento di tre mesi, gli effetti dell’app erano simili a quelli osservati con l’implementazione di altri interventi consolidati”.

“Le applicazioni come CALO mama Plus – conclude Nakata – hanno il potenziale per aumentare notevolmente l’accessibilita’ a terapie di modifica del comportamento perche’ rappresentano un’opzione economica ed efficiente in termini di risorse sanitarie. Nei prossimi step cercheremo di migliorare il design e l’efficacia dell’app, in modo da ottimizzare i benefici per la Salute del programma”.