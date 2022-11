Salute e scuola: seminario di informazione e prevenzione al “Da Vinci” di Mussomeli: “Prevenzione è formazione”

MUSSOMELI – Nella giornata odierna, presso l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Mussomeli, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, si è tenuto un seminario di formazione e informazione dal titolo “Prevenzione è informazione”. I relatori sono stati i dottori Antonino Lanzalaco e Calogero Sorce, nella doppia veste di specialisti e genitori, i quali hanno fatto dono agli alunni delle loro competenze mediche e del loro tempo per trattare tutti insieme il fenomeno del tabagismo. Il seminario si è articolato in due momenti: “Sigarette elettroniche e impatto sulla salute condotto dal dottore Lanzalaco e “Il tumore al polmone e il fumo” dal dottore Sorce. Entrambi i medici hanno sottolineato gli effetti dannosi del fumo, anche passivo, sull’apparato respiratorio, su quello cardio-circolatorio, sul sistema nervoso e sul tono dell’umore soprattutto nei più giovani. Attraverso dati scientifici e slides hanno informato gli alunni sul fenomeno, sulla sua evoluzione nel tempo anche tra i due sessi, sul rapporto tra fumo e mortalità globale. In modo particolare i due relatori si sono soffermati sull’uso dilagante tra i giovani e i giovanissimi delle sigarette elettroniche, che, nate per sostituire le sigarette tradizionali, sono diventate un fenomeno di costume, per mezzo delle quali i ragazzi si approcciano “dolcemente” al fumo senza considerare che esse contengono nicotina o ne sono contaminate insieme a sostanze chimiche che danneggiano la salute, provocando anche nuove malattie come l’”EVAL”. Considerata la recente diffusione, ci sono pochi dati sulle conseguenze a lungo termine, ma i medici ne hanno fortemente sconsigliato l’uso sulla base della loro esperienza ospedaliera e ambulatoriale circa gli effetti a breve e a medio termine. I ragazzi hanno ascoltato con interesse e successivamente hanno posto numerose domande dando vita a un vero e proprio dibattito. La Dirigente, alla fine, ha ringraziato i due medici per il loro intervento, caratterizzato da chiarezza comunicativa e comprensibilità delle informazioni da parte degli alunni attenti per tutto il seminario, invitandoli a tornare a Scuola per altri momenti di formazione e informazione. L’invito è stato favorevolmente accolto dai Dottori, al fine di rendere un ulteriore servizio alla comunità scolastica. (Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)