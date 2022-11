Riesi. Gli apprendisti ciceroni del Fai hanno guidato gli alunni delle scuole elementari per il centro storico

RIESI. Ancora una gran bella iniziativa organizzata a Riesi per le Giornate FAI scuola in provincia di Caltanissetta. Qui gli apprendisti ciceroni dell’Istituto comprensivo Carducci i Riesi, nonostante la pioggia, hanno accompagnato e guidato gli alunni delle scuole elementari in una passeggiata per le vie del centro storico alla scoperta della storia.

Nella circostanza sono state visitate chiese, piccoli e grandi tesori della comunità riesina nel contesto di un’iniziativa che ha riscosso gran successo ma anche il plauso da parte di quanti hanno avuto la possibilità di usufruirne.