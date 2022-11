Riesi. Gli alunni Ciceroni del “Carafa” hanno incontrato e guidato quelli delle seconde e terze medie nel centro storico

RIESI. Una gran bella esperienza quella fatta dagli alunni Ciceroni dell’Istituto C.M. Carafa che hanno incontrato gli alunni del secondo e terzo anno delle scuole medie. Si è trattato di un incontro di grande valenza sul piano delle conoscenze legate al centro storico riesino e alle sue bellezze.

Gli alunni del Carafa hanno guidato quelli delle seconde e terze medie in un viaggio tra le bellezze del centro storico riesino creando un comun denominatore in termini di interesse e partecipazione per una iniziativa come quella del Fai di Caltanissetta che sta riscuotendo un gran successo.