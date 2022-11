Prestigioso riconoscimento per Daniela Faraoni che ha vinto il Paladino d’oro allo SportFilmFestival di Palermo

Ennesimo prestigioso riconoscimento, il terzo in neanche 12 mesi, per il Direttore Generale dell’ A.S.P. di Palermo la Dott.ssa Daniela Faraoni unico Manager donna della Regione Sicilia.

Infatti dopo il premio ECCELLENZE SICILIANE AWARDS 2021 categoria Manager, e il prestigiosissimo Premio regionale Best Insanitas 2022, la Dottoressa Daniela Faraoni alla guida dell’Asp di Palermo (che è anche la più grande d’Italia per estensione) ha ricevuto la Comunicazione a firma del Presidente Roberto Marco Oddo che l’organizzazione dello SportFilmFestival ha deciso di conferirLe il Paladino d’Oro per gli Open Day itineranti.

Il premio le è stato conferito per iniziative di Sanità Pubblica sulla prevenzione che hanno, realmente, consentito di invertire il percorso tradizionale del Servizio sanitario: non sono più i cittadini che si recano nelle strutture ospedaliere o ambulatoriali, ma è l’Asp che con i suoi mezzi mobili raggiunge la gente nei luoghi di aggregazione. Per chi concretamente considera lo sport come una delle principali forme di prevenzione, avere apprezzato e conosciuto il modello di prossimità organizzato e realizzato dall’Asp di Palermo per la prima volta in tutti i Comuni della provincia, rappresenta un esempio di buona sanità da esportare in tutto il territorio nazionale.

Gli Open Day Itineranti dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo sono anche uno straordinario veicolo di promozione della cultura della prevenzione riuscendo, grazie ad una efficace campagna di comunicazione ed informazione, a sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sulla validità degli screening. Il Paladino d’Oro, massimo riconoscimento dello SportFilmFestival, sarà conferito alla Manager– unitamente all’equipe itinerante degli Open Day – in occasione della serata di gala in programma domenica 13 novembre 2022, alle ore 20.30, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo