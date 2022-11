Natale, sotto l’albero gli italiani non rinunciano ai giocattoli per i bambini

Anche quest’anno, più della metà degli italiani non intende ridurre il numero di giochi da mettere sotto l’albero a Natale e, una buona parte di essi è addirittura intenzionata ad aumentarlo. Questa tendenza risulta particolarmente forte nel Sud Italia: il 68% degli intervistati in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, infatti, aumenterà o continuerà a regalare giochi come lo scorso anno a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. A svelarlo è Amazon.it attraverso una ricerca commissionata ad AstraRicerche nel mese di ottobre 2022 e condotta su un campione rappresentativo di oltre 1.000 intervistati tra i 18 e i 70 anni in tutta Italia.

Inoltre, nel Sud Italia quasi il 50% degli intervistati ha dichiarato che l’emozione e il desiderio più forte che guida la scelta del gioco da regalare è creare o rafforzare il legame con i bambini e i ragazzi e, oltre il 60%, che la più grande soddisfazione sta nel vederli felici quando lo ricevono.

Ma non solo. Anche il valore che, secondo gli italiani, riveste il gioco per bambini e ragazzi ha un ruolo fondamentale nella scelta. Infatti, la maggior parte degli intervistati a livello nazionale (il 74,8%) ha dichiarato di voler puntare su giochi in grado di sostenere la crescita fisica e mentale dei più giovani e il 33,6% di questi sostiene che “regalare un gioco” sia un’occasione per insegnare il valore del dono e la capacità di apprezzarlo e di averne cura, non dandolo per scontato.

Un gioco a Natale è un regalo fatto con il cuore

Donare giochi ai bambini suscita sentimenti ed emozioni positive anche in chi li regala: per quasi un italiano su due, infatti, ciò che conta di più è che sia fatto con il cuore. L’81,8% degli intervistati sceglierà un gioco pensato appositamente per il destinatario e l’80,6% con l’obiettivo di sorprenderlo davvero e destare gioia e stupore. Per questo, il 57% degli intervistati sceglierà i giochi provando a immedesimarsi nei bambini e ragazzi immaginando come sarà la loro reazione. Il Natale, infatti, è da sempre l’occasione per esaudire i desideri dei più piccoli (per il 52% del campione) e la maggior parte degli intervistati ritiene che per riuscirci sia indispensabile conoscerli veramente: sapere le mode che seguono, i loro film o serie TV preferiti o i personaggi famosi più amati.

Come saranno i giochi che regaleremo quest’anno? Sicuri, creativi e istruttivi

Tra i requisiti più importanti c’è la sicurezza per il 54% degli intervistati. Ma non solo: per il 57% il gioco da prediligere è quello capace di stimolare la creatività e fare emergere i talenti in modo divertente. Deve, inoltre, essere istruttivo e in grado di favorire l’apprendimento di conoscenze, come dichiara il 47,4% degli intervistati. In particolare, si sceglierà un gioco che permetta a bambini e ragazzi di sviluppare le proprie capacità creative e cognitive, di imparare a collaborare con gli altri, ad avere pazienza, a metterci il giusto tempo per fare le cose e a darlo agli altri. Inoltre, per 3 italiani su 4 a guidare la scelta non sarà tanto il genere quanto l’idoneità del gioco in base all’età e alla fase si sviluppo in ottica inclusiva e gender-free.

Costruzioni e Giochi da tavolo e di società tra i preferiti

Ma quali sono i giochi che andranno per la maggiore quest’anno? Le costruzioni per i bambini tra i 4 e gli 8 anni mentre i giochi da tavolo e di società per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. Per entrambi al secondo e terzo posto si trovano i giochi educativi per acquisire o rafforzare conoscenze o competenze (sul corpo umano, sugli animali, sull’ecologia etc.).

Il budget da destinare ai giochi è invariato o in leggero aumento

Alla magia del gioco a Natale non si rinuncia: quest’anno si prevede una spesa complessiva in giochi per bambini e ragazzi analoga a quella del Natale precedente. E addirittura circa un quinto degli intervistati ha dichiarato che spenderà di più rispetto al 2021. A comprare di più saranno in particolare i 25-34enni (+28%) e i 35-44enni (+25%). La grande maggioranza degli italiani regalerà giochi del valore compreso tra i 21€ e i 100€: il 34,4% acquisterà giochi nella fascia di prezzo 31-50 €, il 27,2% nella fascia 21-30€ e il 23,7% nella fascia 51-100€.