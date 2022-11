Mussomeli, al “Paolo Emiliani Giudici” il Parlamento degli Studenti

MUSSOMELI – Una interessante iniziativa didattico-educativa del prof. Antonino Mancuso al “Paolo Emiliani Giudici”. Infatti, ieri mattina si è svolta la seduta inaugurale del Parlamento degli Studenti. I ragazzi sono arrivati tutti in anticipo, emozionati, eleganti, con un atteggiamento adeguato all’occasione. Encomiabile Mariasofia Nola nel difficile ed inedito compito di presidente provvisorio; è stata coadiuvata brillantemente da Giorgia Scannella e Matteo Lombardo. Presenti diversi docenti della Scuola Media e della Scuola Primaria, così come gli alunni della 5A e della 5B, collaboratori scolastici e genitori. Sono stati eletti, tutti in seconda votazione, i seguenti alunni: Giorgia Scannella presidente, Matteo Lombardo vicepresidente, Vincenzo Fasino segretario, Paolo Profita vicesegretario. Il Parlamento ha approvato il Regolamento, apportando due modifiche a quello proposto. La prossima seduta sarà il 24 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 10:50. I ragazzi hanno vissuto per un’ora e mezza momenti di democrazia, regole comuni, libertà, collaborazione, emozioni, forse anche delusione ed amarezza. Questo è l’inevitabile percorso della crescita e della vita. (DALLA SCUOLA)