Mountain Bike. Il sancataldese Salvatore Lo Monaco verso la finale del Mediterraneocross

Domenica 4 dicembre il sancataldese Salvatore Lo Monaco del Team Race Mountain sarà impegnato nell’ultima tappa del circuito del Mediterraneocross che si terrà a Belvedere Marittimo (Cosenza).

Per il ciclista sancataldese una ribalta nazionale importante, anche perchè, al momento, occupa la seconda posizione nella classifica generale.

Una posizione che lo rende fiducioso in vista dell’impegno in terra calabra. “Domenica – ha detto Lo Monaco – dovrò dare tutto me stesso, bisogna crederci fino alla fine, ho lavorato duro per cercare di arrivare in ottime condizioni”.