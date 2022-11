L’auto della scorta del giudice Falcone vittima dell’attentato di mafia nel 1992 esposta a Milano

Sarà esposta sino ad oggi 10 novembre a Milano l’auto della scorta del giudice Falcone vittima dell’attentato di mafia del 1992. La signora Tina Montinaro, moglie del poliziotto capo scorta Antonio, morto nell’attentato unitamente ai colleghi Rocco Dicillo e Vito Schifani, in mattinata ha incontrato gli studenti dell’Istituto Bertarelli.

“Sono passati 30 anni e i nostri ragazzi non sanno più cos’è la mafia perchè non uccide più e non fa stragi. E’ importante ricordare, perché i nostri giovani devono sapere e per sapere dobbiamo spiegargliele bene le cose”.