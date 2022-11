Il Direttore CEFPAS e coordinatore FIASO Sicilia a Napoli all’evento formativo su ricerca clinica per manager aziende sanitarie

“Il sistema di valutazione delle sperimentazioni cliniche in Europa ha subito un cambiamento radicale a partire dal 31 gennaio 2022, con la piena applicazione del Regolamento europeo n. 536/2014. Con l’applicazione del Regolamento, l’Unione europea persegue la finalità di promuovere l’efficienza delle sperimentazioni cliniche, soprattutto nel caso di sperimentazioni svolte in più Stati membri, garantendo standard più elevati per la sicurezza dei partecipanti e la trasparenza delle informazioni, grazie alla relativa pubblicazione di tutte quelle riguardanti l’autorizzazione, lo svolgimento e i risultati di ciascuna sperimentazione condotta in Europa, attraverso il portale dedicato per la gestione di tutte le sperimentazioni in Europa (Clinical Trials Information System, CTIS).”

Queste le parole di Roberto Sanfilippo, Direttore Generale del CEFPAS di Caltanissetta e Coordinatore FIASO Sicilia che ha moderato la sessione mattutina del Corso di Formazione per i Direttori Generali di Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IRCCS associati a FIASO, dal titolo “La Ricerca Clinica” che si è svolto oggi all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli.

L’accordo tra Fiaso e Farmindustria si propone di attivare, nel prossimo futuro, progetti e collaborazioni in tema di appropriatezza terapeutica e medicina di prossimità, per migliorare il percorso dall’innovazione al farmaco a domicilio, stimolare la crescita della telemedicina e rafforzare il legame ospedale-territorio. Inoltre permette di rilevare e affrontare le best practice delle aziende sanitarie per incentivare lo sviluppo della sperimentazione clinica e la funzionalità dei clinical trial center.