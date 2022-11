I biancoscudati si danno… ai videogames: Spidbit sede ufficiale della Nissa Esports

E’ stato raggiunto l’accordo tra la Spidibit gaming arena di Caltanissetta e la società sportiva calcistica Nissa F.C, per il recruiting ed iscrizione del Team Nissa Esports al campionato regionale FIGC Esports.

In particolare, Spidibit si occuperà di reclutare i players che rappresenteranno il club biancoscudato nella prestigiosa manifestazione FIGC, ospitando “gratuitamente” tutti gli incontri che si svolgeranno presso la struttura sita in Caltanissetta, zona San Luca, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il presidente della Nissa F.C. Avv. Sergio Iacona ed il Ceo di Spidibit Italia Salvatore Speranza, concordano unanimemente sul valore sociale e ludico di questo nuovo progetto, che darà ulteriore lustro ad una compagine sportiva, che vuole annoverarsi tra le più prestigiose ed innovative società nazionali di categoria.

Tutti i players selezionati che rappresenteranno la Nissa F.C. Easports, non sosterranno alcun tipo di costo per questo progetto. Attraverso i social media di entrambe le società a breve verranno indicate le modalità di selezione dei vari players. Don’t play alone… vieni a rappresentare la tua città in questa nuova ed entusiasmante avventura!