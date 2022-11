Gela, 1 e 2 dicembre convocati gli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”

Si svolgono nei giorni 1 e 2 dicembre a Gela presso il Teatro Eschilo in Piazza Sant’Agostino 34 gli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”, organizzati dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con il Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Assoil School e Remtech Expo. Per sabato 3 dicembre è prevista la visita alla mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del mito” al Parco Archeologico del Bosco Littorio di Gela, con la guida del Direttore del Parco. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una serie di appuntamenti dedicati al confronto, nazionale e internazionale, in materia di rigenerazione territoriale. Lavoro, ambiente, sviluppo economico, transizione ecologica, queste le tematiche che costituiscono il focus degli interventi che hanno come protagonisti comunità locale, stakeholder istituzionali, aziendali, enti di ricerca e professionisti del settore. La prima giornata di giovedì 1° dicembre (“Pensare l’ambiente”) si articola in due sessioni. La prima, mattutina, è dedicata alle bonifiche dei siti contaminati e si apre con i saluti istituzionali del Sindaco di Gela Cristoforo Greco e della Signora Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Le conclusioni sono affidate all’Assessore all’Ambiente della Regione Sicilia. La sessione pomeridiana ha come focus l’economia circolare e le nuove opportunità di lavoro. La seconda giornata di venerdì 2 dicembre (“Il futuro dell’ambiente”) si declina in una sessione mattutina dedicata alle scelte virtuose ed eque per la rigenerazione e una pomeridiana sulla partecipazione dei territori. Fra gli altri, è previsto l’intervento del Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e del deputato Aldo Mattia. L’Avvocato Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale, è responsabile della Direzione Scientifica dell’iniziativa e dichiara che “iniziative come questa contribuisco a costruire con il territorio l’indispensabile rete pubblico-privato utile a sensibilizzare e pianificare una crescita sostenibile ed equilibrata”. I partner delle giornate sono l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, il Comune di Gela, Sicindustria, Confindustria Cisambiente e la Società Italiana di Geologia Ambientale (APS); la Fondazione Ottimisti&Razionali (FOR) è media partner.