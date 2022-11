Eccellenza. Netta sconfitta esterna 4-0 per la Nissa contro il Don Carlo Misilmeri

Sconfitta netta nel punteggio 4-0 per la Nissa contro la vice capolista Don Carlo Misilmeri. Un match che i biancoscudati di Alessio Sferrazza non hanno giocato male; gli errori decisivi nell’economia del match sono stati in alcuni momenti nei quali la Nissa ha offerto su un piatto d’argento agli avversari alcune ripartenze dalle quali si sono poi originati i gol.

Al 21′ è stato Matera a portare in vantaggio il Misilmeri con una conclusione secca e precisa sulla quale nulla ha potuto Chimenti. Sul finire del primo tempo raddoppio di Concialdi e gara in cassaforte per i palermitani che, ad inizio ripresa, hanno triplicato con Mendola e segnato la rete del 4-0 con Pellegrino nei minuti di recupero.

Nissa in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione del sempre combattivo Di Biase, anche se la prestazione della squadra di Sferrazza non è stata negativa. Insomma, la vittoria poteva anche starci ma non delle dimensioni poi maturate. D’altro canto, tuttavia, si sapeva bene che il Misilmeri aveva in campo gente in grado di sbloccare il match sulla minima distrazione, e così è stato.

Ora l’attenzione della Nissa si sposta sul match di domenica prossima in casa con il Resuttana San Lorenzo con la speranza di un successo che ridia nuovo slancio alla sua classifica.