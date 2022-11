Delia. Il sindaco Bancheri scrive al presidente Schifani: “Sia istituito micro fondo a destinazione vincolata per emergenza randagismo”

DELIA. Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ha scritto una lettera al presidente della Regione Schifani per sottoporgli l’annoso problema del randagismo animale. !Si tratta, come Lei sa, – ha spiegato – di una questione molto dibattuta ma, ad oggi, senza soluzioni adeguate e realmente efficaci. La situazione nei Comuni è diventata molto critica e spesso ingestibile a causa del perdurare del fenomeno, alimentato principalmente dalla proliferazione indiscriminata degli animali randagi.

Sono di tutta evidenza le tantissime foto pubblicate sui social che riprendono branchi di cani che vagano per le città, che testimoniano il timore dei cittadini di subire possibili aggressioni e, allo stesso tempo, ci fanno vedere la condizione di abbandono di questi poveri animali che vivono in una condizione di difficoltà per la mancanza di cibo e che corrono rischi continui di malattie, di avvelenamenti e di di maltrattamenti.

Senza entrare nel merito delle cause, possiamo dire che il fenomeno presenta diversi problemi degni di attenzione. Da quello della sicurezza urbana che va necessariamente affrontato a quello sanitario che riguarda gli animali, che devono ricevere assistenza e cure mediche, se e quando necessarie. Ed infine c’è il nodo burocratico che va sciolto con delle leggi più semplici e procedure più snelle. E’ necessario, però, andare alla radice del problema, che consiste nella sostenibilità economica degli interventi.

Altrimenti non si comprende come i Comuni in tempi di spending review e con mezzi finanziari insufficienti possano affrontare e risolvere concretamente il problema, il cui processo comprende la sterilizzazione, la microchippatura, la creazione di canili, l’attivazione di convenzioni, la valorizzazione del ruolo delle associazioni e del terzo settore, piani di comunicazione e di sensibilizzazione civica.

La questione economica è fondamentale, perché non tutti sono in grado di accedere ed utilizzare le risorse necessarie, essendoci il rischio di intaccare le già esigue casse comunali e ledere così il bilancio comunale”.

Il sindaco Bancheri ha poi concluso: “Signor Presidente, chiedo pertanto il suo autorevole intervento, perché venga istituito un Micro Fondo a destinazione vincolata per i comuni siciliani, magari in proporzione agli abitanti degli stessi, per permettere di affrontare concretamente questa emergenza continua.

Una decisione che, intercettando le istanze della società civile, dimostrerebbe responsabilità istituzionale e sensibilità verso il benessere degli animali e porrebbe la Regione Siciliana in prima fila nell’affrontare realmente questa difficile materia”.