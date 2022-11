Delia. Entro il 2 dicembre vanno presentate istanze di adesione al bando per la concessione di contributo per rimozione manufatti contenenti amianto

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha inteso comunicare alla cittadinanza che, sino al prossimo 2 dicembre alle ore 18, è possibile presentare istanza per adesione al bando per la concessione di un contributo per la rimozione di manufatti contenenti amianto.

La misura è riferita alle unità immobiliari destinate a civile abitazione, e relative pertinenze, debitamente accatastate con codici A/1,A/2,A/3,A/4,A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A11, C/2, C/6 C/7 e F/5, ubicate nel territorio della Regione Siciliana;

I destinatari del contributo sono: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà; le persone fisiche con diritti reali di godimento; i condomini (rappresentati dal loro amministratore di condominio).

Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili:

• con riferimento a ciascuna unità immobiliare, ivi ricomprese le relative pertinenze, il contributo massimo erogabile non può, comunque, superare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00);

• per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per unità immobiliare, comprensiva di eventuale relativa pertinenza nel limite massimo complessivo di € 30.000 per condominio.

La domanda dovrà essere presentata entro il 2 dicembre 2022 ore 18:00, utilizzando il link presente nella sezione news del sito istituzionale del Comune, in cui è presente la modulistica messa a disposizione dalla Regione Siciliana