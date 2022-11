Campofranco. Domenica 27 novembre si presenta il libro “Infanzie rubate, le miniere siciliane e i loro carusi” di Ninfa Debora Bonacotta

CAMPOFRANCO. Domenica 27 novembre alle ore 18 presso il Museo di storia locale in piazza Crispi sarà presentato il libro “Infanzie rubate, le miniere siciliane e i loro carusi” di Ninfa Debora Bonacotta. L’evento prevede i saluti del sindaco Rosario Nuara e del vice sindaco Enrico Lipari.

Interverranno poi l’ autrice e il dott. Sebastiano Infantino caruso i miniera e autore di diversi libri sul tema delle miniere. Nella circostanza si parlerà della condizione dei lavoratori minori, dai 6 ai 12 anni, nelle miniere di zolfo, compresa quella di Cozzo Disi, dove per decenni hanno lavorato tanti campofranchesi. Il tutto in modo da conoscere il passato per affrontare meglio il futuro.