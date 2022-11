Caltanissetta. Venerdì 2 dicembre c’è il convegno “Economia e felicità – una sfida possibile”

CALTANISSETTA. Venerdì, 2 dicembre, si terrà un convegno dal titolo “Economia e Felicità – una sfida possibile”, organizzato da Cooperativa Sociale Etnos, AIPEC – Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione, NEXT – Nuova Economia Per Tutti, Living EOF – Economy of Francesco, EDC – Economia di Comunione, Fondazione di Comunità di Messina, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

Il seminario si articolerà in due momenti: Sessione mattutina. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il Liceo Classico Ruggero Settimo, dedicata ai ragazzi dei licei di Caltanissetta.

Sessione pomeridiana. Dalle ore 16:00 alle ore 19:30, presso l’Aula Magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario di Caltanissetta, dedicata agli imprenditori, alle associazioni di categoria, alle istituzioni preposte alle attività produttive, ai servizi sociali.

In una società problematica, dove l’economia tradizionale avanza verso l’esplorazione di nuove potenzialità sociali, è possibile trovare soluzioni e risposte concrete dettate dall’Economia Civile, definita come un diverso approccio nei confronti dell’individuo e nel suo modo di fare impresa.

L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni all’attività imprenditoriale, facendo conoscere il valore dell’impresa sociale e dell’economia civile, ma anche di coinvolgere il mondo dell’imprenditoria alla transizione da solo profit al social profit, e il mondo politico e istituzionale al supporto della nuova economia sociale e civile, per tutti, in un’ottica di ricerca del benessere delle persone.

Saranno presenti importanti relatori e ospiti, tra cui Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta, il professor Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Gaetano Giunta, Fondatore e Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina.

A moderare l’evento sarà il professore Orazio Licciardello, Ordinario di Psicologia Sociale presso l’Università di Catania. È possibile seguire da remoto collegandosi alla Pagina Facebook de Il Fatto Nisseno. È possibile scaricare il media kit dell’evento dal sito https://www.cooperativaetnos.it/