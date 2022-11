Caltanissetta. Lions dei Castelli. All’Hotel San Michele si presenta sabato 19 novembre “III Centenario del Regno di Sardegna 1720 – 2020”

CALTANISSETTA. Sabato 19 novembre, alle ore 17.30, nella sala trattenimenti dell’hotel San Michele in Caltanissetta il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, insieme ai Lions Club di Riesi e di Leonforte, presenteranno il volume “III Centenario del Regno di Sardegna 1720 – 2020”, edito da Algra editore.

Dopo il saluto dei rispettivi Presidenti Lions, Antonio Alberto Stella, Carmelo Terranova, Giuseppe Capizzi, relazioneranno: Alessandro Tabuso, curatore del volume; Francesco Maria Atanasio, Delegato per la Sicilia degli Ordini Dinastici.

A seguito del Trattato di Utrecht del 1713 si assegna la Corona del Regno di Sicilia al Duca Vittorio Amedeo II di Savoia e l’8 agosto del 1720 il neo Sovrano prende possesso del Regno. Pochi anni dopo nuove esigenze geopolitiche dell’Europa obbligheranno Vittorio Amedeo a rinunciare alla Sicilia in favore del territorio Sardo. Il Titolo del volume, quindi, trarrebbe in inganno ma si tratta di un evento importante per la Sicilia.

Questo volume ripercorre delle pagine complesse e cruciali non solo per la Dinastia che dopo secoli unirà l’Italia, ma anche per l’intera Europa, apportando un contributo altamente qualificato dal punto di vista della ricerca storiografica nel campo della storia diplomatica, militare, ecclesiastica ma anche della numismatica e dell’economia.