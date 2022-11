Caltanissetta, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” protagonisti con “Libriamoci”: Giornate di lettura nelle Scuole con testi scritti da loro stessi

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico Daniela Rizzotto, quest’anno hanno aderito all’iniziativa nazionale “Libriamoci” – Giornate di Lettura nelle Scuole, giunta alla nona edizione, Il referente docente Salvatore Siina, ha coinvolto i colleghi delle classi 2 A, 2 C, 5 A e 5 C del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate”, i quali si sono registrati sul sito di Libriamoci (Cepell) e hanno caricato l’evento, descrivendone le caratteristiche e le finalità. Le attività di Libriamoci mettono in primo piano la lettura a voce alta, per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado d’Italia e all’estero.

Tutto è avvenuto nella settimana dal 14 al 19 novembre 2022. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Gli studenti delle classi del King si sono proposti in diverse vesti: sia come autori che come lettori.

I docenti hanno scelto di leggere due libri scritti dal docente e autore Salvatore Siina, in collaborazione con i suoi alunni in laboratori extracurricolari di scrittura creativa e cioè “Amica Favola e la Macchina Inventafiabe” pubblicato nel 2020 e “That’s a good idea! L’ufficio delle idee usate” fresco di stampa, pubblicato nell’ottobre del 2022, tutti e due i volumi editi da AG Book Publishing di Roma.

Gli alunni delle classi 2 A e 2 C hanno scelto di leggere il libro di favole e fiabe, più congeniale alla loro età. Essi hanno eseguito delle letture di gruppo, alla presenza delle loro famiglie, inoltre tra i lettori adulti, sono state coinvolte alcune mamme e una nonna degli alunni. Si sono vissuti momenti emozionanti. Le docenti che hanno coordinato questo primo evento sono state: Lucia Francesca Ferreri, Luisa Maira, Tiziana Mingoia, Maria Grazia Sottosanti, Ivana Maria Messina, Valeria Vergata,Giusy Di Pasquale, Vincenza Vincitore. Inoltre l’assistente alla comunicazione Michela Rizza.

Gli alunni delle classi 5 A e 5 C, alla presenza dei loro genitori, hanno eseguito una vera e propria maratona di lettura, essi hanno scelto di leggere le storie scritte da loro stessi e contenute nel volume “That’s a good idea! L’ufficio delle idee usate”, storie che trattano di salvaguardia dell’ambiente, ecosostenibilità, rispetto per il prossimo, per i diritti altrui e per gli animali, parità di genere, solidarietà, educazione alimentare, scoperte scientifiche, ecc. Gli alunni delle quinte sono stati seguiti dai docenti Salvatore Siina, Maria Assunta Lapaglia, Claudia Balletti, Carmela Calabrese, Biagia Tumminelli, Anna Di Lecce, Silvia Campisi.

Ecco, di seguito, i nomi dei piccoli scrittori: Giovanni Amico, Giulia Andaloro, Ludovica Pia Bellomo, Emma Capizzi, Francesco Chiarenza, Kristel Sofia Cosentino, Gioele Karol Crisafi, Sofia Dellutri, Mariachiara Di Pietra, Simone Ferro, Vittoria Gatto, Francesca Giacalone, Vittoria Iacona, Gaia Anna Lo Maglio, Lucia Marotta, Nicole Matraxia, Sara Mosca, Valeria Mosca, Giorgia Rita Passaro, Emanuele Maria Peregrino, Elena Pilato, Desire’e Scichilone, Samuele Maria Signorello; Maria Alessi, Manuel Armatore, Elena Agnese Azza, Ginevra Cancemi, Asia Cinconze, Anita Antonella Gallo, Marta Gangitano, Karola Mariapia Garzia, Giulia Francesca Giordano, Carlotta Giuffrida, Alessandro Martorana, Pietro Mottola, Valentina Spadaro, Nathan Tramontana, Alessandro Tusa, Andrea Maria Ventura, Veronica Viola.