Caltanissetta, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: c’è anche la Nissa Rugby

La Nissa Rugby è l’unica società sportiva della provincia di Caltanissetta che prende parte, sabato 26 novembre, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare che opera a livello nazionale.

In Italia esistono 20 Banchi Alimentari che forniscono prodotti alimentari gratuiti alle Parrocchie e alle Associazioni di volontariato ONLUS. Per la Sicilia esiste il Banco Centrale Alimentare, sito nei Magazzini del MAAS di Catania ed una sede staccata di Palermo che distribuisce la provincia di Palermo, Trapani e parte della provincia di Agrigento. Le Strutture Caritative si riforniscono ogni mese. Una volta l’anno e cioè per tradizione l’ultimo sabato di novembre, la Fondazione organizza la GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE, per procurare quei prodotti che mancano al Banco o di cui sono carenti. Alla giornata nazionale partecipano innanzitutto le stesse Strutture Caritative, ma sono coinvolte anche la San Vincenzo, i Bersaglieri, i Lyons, gli Scout e comunque tutte quelle associazioni di buona volontà che hanno a cuore quelle persone che vivono in uno stato di indigenza o che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Le squadre Seniores e tutti gli atleti delle Juniores e del mini-rugby, volontari, saranno impegnati per l’intera giornata a “Il Centesimo” in via Salvatore Averna, nella Zona Industriale di Caltanissetta.

La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che ha dato il via al suo quindicesimo anno di attività, ancora una volta presta la propria opera per il sociale e per il territorio.

Il presidente sottolinea: “I valori della palla ovale sono un patrimonio che i nostri giovani apprendono e poi riversano sulla nostra città. Ogni giorno, un piccolo sforzo, un passo, ‘una meta’ a favore di chi è meno fortunato di noi, ci aiuta a crescere ed a diventare cittadini migliori”.