Caltanissetta. Entro 10 giorni previsto il completamento dei lavori allo stadio “Marco Tomaselli”

CALTANISSETTA. La questione legata allo stadio Marco Tomaselli relativamente alla segnatura del terreno di gioco ha fatto registrare un’importante novità. A annunciarla sono stati gli assessori Marcello Frangiamore e Fabio Caracausi: “Sport e Salute ha inviato la comunicazione di condivisione della perizia di assestamento dei lavori di realizzazione in erba artificiale del campo sportivo “Marco Tomaselli”. Conseguentemente entro 10 giorni verranno completati dall’impresa esecutrice i relativi lavori.

Al completamento delle attività tecniche, l’impianto verrà riconsegnato al Comune che provvederà a metterlo a disposizione delle associazioni sportive”.

Gli assessori della Giunta Gambino hanno rilevato: ” Desideriamo ringraziare la dirigenza di Sport e Salute con la quale abbiamo avuto incessanti interlocuzioni e supporto per la realizzazione e completamento dell’opera, svolgendo il loro ruolo di garante delle Federazioni Sportive all’utilizzo del campo.

Il campo avrà una segnatura indelebile per il gioco del calcio e delebile (con colore diverso) per il gioco del rugby; ciò consentirà di poter svolgere l’attività per entrambe le discipline in conformità ai rispettivi regolamenti vigenti, evitando che lo stadio Tomaselli resti una cattedrale nel deserto.

Sarà sempre l’Amministrazione a sostenere il costo della segnatura delebile per il gioco del rugby senza alcun aggravio a carico della società sportiva di rugby.

Speriamo in un prossimo futuro che il regolamento attuale possa essere adeguato consentendo la doppia segnatura indelebile per entrambi i due sport (con pittura delebile delle stesso colore del manto erboso sintetico delle linee non utilizzate) in quanto sono in corso di finanziamento e realizzazione altri impianti polivalenti in cui si potrebbe riscontrare le stesse criticità affrontate da noi fino ad ora. Come spesso è successo nel passato anche questa volta Caltanissetta potrebbe essere il banco di sperimentazione per adottare le modifiche necessarie”.