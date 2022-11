Caltanissetta, compleanno speciale per un donatore Fidas: il suo “regalo” è poter aiutare gli altri

Un compleanno con un “regalo” di inestimabile valore per un donatore abituale della Fidas Caltanissetta.

Questa mattina Renato Riggi ha celebrato i suoi 70 anni mettendosi, ancora una volta, al servizio del prossimo.

Comodamente disteso sulla sedia della sede del viale della Regione e affiancato dal personale sanitario, ha effettuato la sua 78 esima donazione di sangue.

Le disposizioni mediche nazionali prevedono, per il benessere del donatore, che gli uomini possano effettuare una donazione di sangue ogni 3 mesi e le donne una ogni sei mesi. Un’attesa inferiore, invece, se si tratta di plasmaferesi.

L’elevata mole di sacche di sangue donate -non soltanto dal nisseno Renato Riggi ma anche da tanti altri volontari che ogni giorno si recano in associazione – è un segnale di costanza e grande generosità.

Un dono “vitale” che deve trasformarsi in esempio da emulare per poter tutelare la salute di chi, per malattia o per un incidente, ha urgente necessità di ricevere una trasfusione.

In queste settimane la Fidas Caltanissetta sta proseguendo i suoi incontri di sensibilizzazione anche nelle scuole superiori per far comprendere ai neo maggiorenni l’importanza, per l’intera società, di questo servizio sociale che non danneggia chi lo compie ma arricchisce chi lo riceve.

La provincia di Caltanissetta, purtroppo, non ha ancora raggiunto l’autosufficienza e questo comporta gravi conseguenze per i malati. Un danno fisico che potrebbe essere evitato se tutti i potenziali donatori rispondessero con costanza a questo importante invito.