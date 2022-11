Autonomia, Fitto “Ci muoveremo nell’ambito della Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi ci muoveremo nell’ambito della Costituzione. Le polemiche che vengono fatte a me appaiono molto strumentali. Gli articoli della Costituzione che regoleranno l’approvazione di questo provvedimento sono noti a tutti: mi piace sottolineare il 119 dove si parla di equilibrio e coesione ed è evidente che non ci sarà nessun provvedimento che, come viene raccontato, punta a dividere il Paese. Anzi, è esattamente il contrario. C’è un dibattito surreale secondo cui l’autonomia dividerebbe il Paese e creerebbe delle difficoltà. Penso che sia una polemica strumentale e che invece bisogna lavorare a questo tipo di soluzione per trovare un punto di equilibrio”. Così il ministro per gli Affari europei e la coesione, Raffaele Fitto, a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari generali, in merito all’autonomia differenziata.

