Al via i Mondiali di calcio Qatar 2022: i bookmaker vedono sfida per il titolo Brasile-Argentina

Il Mondiale di calcio, il primo che si disputerà in inverno, è ormai alle porte con i giocatori sono pronti a scendere in campo con le rispettive nazionali a quattro anni e mezzo dall’ultima volta per il torneo più importante del globo. In Russia fu la Francia a portare a casa il titolo, ma stavolta gli uomini di Deschamps sono costretti a inseguire: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il bis di Mbappé e compagni a 7, mentre il Brasile è favorito a 5. Segue l’Argentina di Lionel Messi, con la Pulce ancora a caccia del primo Mondiale, in quota a 6,50. A 8 c’è la coppia formata dai vicecampioni d’Europa dell’Inghilterra e dalla Spagna, vincitrice del torneo nel 2010.

Per la Germania campione, come nel 2014, il trionfo vale 10 volte la posta, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo insegue a 15, al pari del Belgio e dietro all’Olanda, proposta a 14. Più distanti le altre: la Danimarca è vista a 25, mentre i vicecampioni in carica della Croazia si giocano a 50 così come l’Uruguay.

Nei vari gironi non dovrebbero esserci troppe sorprese: per l’Argentina il gruppo C rappresenta una formalità in quota, con il primo posto a 1,40, nettamente avanti rispetto alla Polonia (5,25) e al Messico (5,50). Sarà battaglia tra Spagna e Germania per la prima posizione che assicurerebbe un miglior accoppiamento agli ottavi di finale: le Furie Rosse prevalgono a 1,85, seguite a ruota dalla selezione tedesca, vista a 2,10. Girone interessante anche quello che vede impegnate Portogallo e Uruguay: i lusitani vedono la prima posizione a 1,65, mentre per la Celeste il miglior piazzamento paga 3 volte la posta.

Sarà lotta vera, infine, per il titolo di capocannoniere:

Harry Kane, reduce da un inizio di stagione importante con il Tottenham (12 reti in Premier League) è in pole a quota 8, seguito da Kylian Mbappe a 10. Il Pallone d’Oro Karim Benzema, invece, è visto miglior marcatore del Mondiale a 13 stessa quota riservata a Lionel Messi a 13. Paris Saint Germain ancora protagonista con Neymar, con il brasiliano a chiudere sul trono dei bomber a quota 16 davanti a Cristiano Ronaldo, con titolo di capocannoniere nelle mani del portoghese a 18. Tra i giocatori della Serie A, il principale candidato è Romelu Lukaku a 25.