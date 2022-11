Aci Sport. La Sicilia ha sedici nuovi Commissari di Percorso

Da lunedì 15 novembre la Sicilia ha 16 nuovi Commissari di Percorso, che hanno conseguito l’abilitazione dopo il superamento degli esami presso l’Autodromo Concordia alle porte di Agrigento. La Commissione esaminatrice nominata dal delegato Fiduciario Acisport Sicilia Daniele Settimo è stata composta da Maurizio Giugno presidente, Alessandro Battaglia e Michele Milazzo, ha riconosciuto i nuovi Ufficiali di Gara che inizieranno a breve il loro servizio durante le gare ACI Sport.

Una sede d’esami appropriata e opportunamente scelta per favorire le esigenze dei candidati, concordata con l’Automobile Club Agrigento. Puntuali i complimenti del Delegato/Fiduciario Regionale che ha così commentato: -“Sottolineo sempre l’importanza degli Ufficiali di Gara in genere e dei Commissari di Percorso in particolare.

Sono figure di assoluta importanza per la sicurezza del nostro sport, pertanto l’entusiasmo deve andare di pari passo con la preparazione e l’aggiornamento. Tutti aspetti che la Delegazione tiene in costante osservazione. Siamo sempre grati al lavoro di tutti i Commissari di Percorso, pilastri delle manifestazioni motoristiche”-.