Trasferirsi in Spagna, consigli pratici

Decidere di rivoluzionare la propria vita trasferendosi in un’altra citta, magari all’estero, per quanto sia emozionane può essere complicato. Ma se sai come fare sarà un gioco da ragazzi!

Qui sotto troverai tutte le informazioni necessarie su come trasferirsi in Spagna.

L’organizzazione è la chiave. Per fare qualsiasi cosa ci vogliono tempo e un piano ben strutturato.

È necessario avere un livello base di conoscenza della lingua, per quanto l’apprendimento della lingua vera e propria avverrà in contemporanea con la permanenza nella città è importante conoscerne almeno le basi.

Ti consigliamo quindi di fare un corso base pre-partenza, online ne troverai moltissimi. Conoscere le basi ti permetterà di vivere il primo periodo con più facilità.

Informarsi sulla documentazione necessaria pre partenza: il NIE

Documentarsi è un punto fondamentale, per cercare un alloggio, un lavoro, per scoprire come funziona il sistema sanitario, che nel caso in cui te lo stia chiedendo è necessario possedere un codice fiscale spagnolo per avere un contratto regolare.

Il NIE è il nome del codice fiscale ed è importantissimo, per ottenerlo è necessario munirsi di pazienza e soprattutto farlo in anticipo. Il primo passaggio è quello di digitare: cita previa NIE + nome della citta, ti accorgerai subito che per ottenere un appuntamento possono volerci anche due mesi in alta stagione e proprio per questo motivo muoversi in anticipo è una mossa saggia.

Avere il NIE è la prima cosa da fare prima della partenza, dovrai poi stampare una serie di documenti da compilare prima di presentarti all’appuntamento.

Un altro aspetto importante è la Seguridad Social ossia il nostro INPS, una volta trovato lavoro ti basterà fissare un appuntamento e portarti con te il NIE, il passaporto e il precontratto di lavoro.

Come spostarsi in Spagna?

Per rimanere a vivere in Spagna in pianta stabile è molto importante avere un mezzo di trasporto proprio.

Soprattutto nelle città non metropolitane ti consigliamo di utilizzare una macchina di proprietà, così da avercela sempre a disposizione nel momento del bisogno. Se hai già un autoveicolo in Italia, ma non vuoi farti numerose ore di viaggio alla guida per portarlo fino in Spagna ti consigliamo di affidarti ad un’azienda di trasporto auto. Per esempio sulla pagina https://trasportami.com/it/trasporto-auto-spagna-italia potrai capire quale tipologia di trasporto è più adatto per le tue esigenze. Nel caso in cui tu fossi realmente interessato a questo utile servizio, potrai richiedere un preventivo gratuito per renderti conto per bene di tutti i costi.

Conto bancario in Spagna: perché è importante aprirlo subito e come fare

Dovrete poi aprire un conto bancario dato che ai tuoi datori servirà un IBAN spagnolo dove versare il tuo stipendio.

Il motivo dell’importanza di possedere una carta spagnola è quello di non sprecare soldi in commissioni, per questo motivo nel primo periodo è consigliato avere con sé dei contanti.

Scheda SIM spagnola: perché prenderla appena arrivati

Possedere una scheda SIM spagnola è una cosa da fare immediatamente al vostro arrivo, per semplice comodità, sia tua che del tuo datore di lavoro e del tuo proprietario di casa.

Trovare un alloggio: cominciare le ricerche pre-partenza

Per il primo periodo sarà difficile trovare una casa, soprattutto perché non saprai dove lavorerai quindi non hai idee chiare sulla zona precisa, quindi un buon appoggio potrebbe essere quello dell’ostello, non solo i prezzi sono ragionevoli ma in questo modo potrai fare conoscenza con molte persone.

Non firmate nessun contratto prima della partenza, non è mai saggio fidarsi dato che potrebbero esserci delle agenzie fasulle.

Il consiglio che sentiamo di darti è quello di fare le tue ricerche e annotare gli alloggi che potrebbero interessarti e poi una volta lì fissare un appuntamento di visita per decidere.