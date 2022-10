SOMMATINO. In questi giorni non è possibile conferire in discarica i rifiuti derivanti da scerbatura, rami, arbusti, per cui non sarà possibile ritirarli dalle abitazioni così come nei paesi limitrofi. A comunicarlo è stato il sindaco Salvatore Letizia.

Il primo cittadino sommatinese ha sottolineato come, al momento, il servizio non è disponibile sottolineando comunque che lo stesso, al più presto, riprenderà come sempre il suo normale corso.