Sommatino. Al via il servizio di refezione scolastica. Il sindaco: “Un’emozione condividere con gli alunni questa ripartenza”

SOMMATINO. Ha preso il via il servizio della Mensa Scolastica all’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” di Sommatino. Un servizio ripreso dopo la nota emergenza Covid che, per due lunghi anni, lo ha reso impossibile. Il tutto per la gioia e la soddisfazione non solo di amministratori e personale scolastico, ma anche dei genitori e degli alunni.

In questo senso il sindaco ha sottolineato: “Finalmente, dopo le tante restrizioni e le varie difficoltà, il cibo torna ad essere cucinato direttamente sul posto e distribuito ai nostri ragazzi come promesso. Oggi è stata una vera emozione condividere con loro questa ripartenza!”