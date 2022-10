Sicilia, migranti: Lampedusa, ancora un cadavere e sbarchi continuano

Un altro cadavere di un immigrato e’ stato recuperato nel mare davanti a Lampedusa dai vigili del fuoco, fra Cala Pulcino e Capo Ponente. La squadra e’ stata avvisata dalla Capitaneria di porto dopo l’avvistamento durante un servizio di pattugliamento e ricerche di dispersi: oltre alla neonata, finita in mare sabato pomeriggio, lunedi’ e’ affondato un barcone e 4 migranti erano risultati dispersi.

Nelle ore successive sono stati ritrovati 4 corpi.

Intanto non si fermano gli sbarchi sull’isola: in 37, fra cui 16 donne e un minore, sono approdati. A soccorrere l’imbarcazione di ferro, partita da Sfax, in Tunisia, e’ stata la motovedetta V1102 della Guardia di finanza. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d’Avorio e Senegal.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 1.063 persone.