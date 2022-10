Sicilia, Mafia: blitz nel Catanese, sindaco e altri 2 politici indagati

Sono tre i politici di Randazzo coinvolti nell’operazione antimafia dei carabinieri ‘Terra bruciata’ contro un clan operativo a Randazzo, nel Catanese, legato ai Laudani. Sono Francesco Giovanni Emanuele Sgroi, all’epoca delle indagini e tuttora sindaco di Randazzo; Carmelo Tindaro Scalisi, gia’ consigliere comunale e attuale presidente del Consiglio comunale, e Marco Scalisi Stigliolo, consigliere comunale nella precedente amministrazione comunale.

Avrebbero avuto contatti con gli esponenti del clan Sangani. I tre sono stati raggiunti da avviso di garanzia. Dall’attivita’ investigativa, spiegano gli inquirenti, sono emerse ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018.

I tre politici randazzesi sono indagati per scambio elettorale politico-mafioso. E’ stato accertato dai carabinieri che i tre in cambio di voti avrebbero promesso posti di lavoro nella ditta Ecolandia per la raccolta di rifiuti e la fruizione per assegnazione di alloggi popolari.

I tre hanno ricevuto un avviso di garanzia con la fissazione di un interrogatorio da parte del gip del tribunale di Catania che avverra’ nei prossimi giorni. (A