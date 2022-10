Sicilia, Agrigento: spaccio e tentata estorsione, 17 misure cautelari

Operazione antidroga ad Agrigento, dove la polizia sta eseguendo 17 misure cautelari. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantità, in concorso. Tra le accuse anche quella di estorsione.

L’indagine, portata avanti dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Porto Empedocle, risale al maggio 2019 e prende spunto dall’arresto di un empedoclino che venne sorpreso con circa cinque chili di hashish.

Da qui il lavoro degli investigatori, anche in collaborazione con la guardia costiera empedoclina, che ha permesso di sequestrare oltre 140 chili di hashish e di denunciare 41 persone alla Procura agrigentina.

I dettagli dell’inchiesta, denominata ‘Fish & Drug’, saranno illustrati in una conferenza stampa convocata per le 10:30 negli uffici della Procura di Agrigento.