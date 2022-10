Serradifalco. Rosario Petix vince la stella al Festival del Cinema Italiano a Milazzo per il miglior cortometraggio

SERRADIFALCO. Primo riconoscimento in veste di regista per Rosario Petix al Festival del Cinema Italiano che s’è tenuto a Milazzo in provincia di Messina. L’attore e regista serradifalchese è stato premiato per il cortometraggio l’Alternativa riconosciuto dalla giuria come il miglior cortometraggio in assoluto della prestigiosa manifestazione cinematografica.

Un premio che consacra Rosario Petix anche come regista di grande talento. Il cortometraggio è stato scritto, prodotto e interpretato dall’attore serradifalchese che ha ritirato il premio nel lussuoso scenario del festival in terra peloritana. Rosario Petix ha ringraziato il regista Marco Cassini, l’autore del soggetto Salvo Rinaudo, il montatore Andrea D’Emilio, e poi ancora gli attori Erica Zambelli, Piero Cardano e Dario Tacconelli.

Nel cortometraggio che ha vinto la stella all’ultimo Festival del Cinema Italiano come miglior cortometraggio viene affrontato il tema del suicidio. Il protagonista è un uomo che sente di aver fallito. La sua vita pertanto rischia di precipitare nel baratro più cupo. Licenziato dal lavoro ed abbandonato dalla moglie, ad un certo punto decide che vuol farla finita. Ma forse c’è un’alternativa al suicidio, ed è quella che, alla fine, diventerà il punto di svolta dell’intera vicenda e che finirà per dare il titolo al cortometraggio medesimo divenendo metafora di vita e speranza.