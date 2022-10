Serradifalco. Integrazione oraria per i lavoratori socialmente Asu del Comune

SERRADIFALCO. I 12 lavoratori socialmente utili attualmente in servizio presso il Comune di Serradifalco avranno l’integrazione oraria a 36 ore settimanali sino al 31 dicembre di quest’anno.

Lo ha stabilito l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, approvandone l’integrazione del orario lavorativo sino al prossimo 31 dicembre di quest’anno di 16 ore per ciascuno di loro in aggiunta alle 20 ore settimanali già previste, per un totale di 36 ore lavorative settimanali.

La Giunta Burgio ha anche approvato i progetti obiettivi secondo lo schema fornito dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale dell’impiego e dell’orientamento. Tali progetti mirano al potenziamento delle attività istituzionali dell’ente comunale.

Al momento il Comune di Serradifalco utilizza 12 lavoratori socialmente utili impiegati in attività socialmente utili, di cui 8 assimilati nella categoria C1 e 4 nella categoria B1. L’integrazione oraria in favore dei 12 lavoratori ASU non comporterà alcun onere economico in capo al Comune, anche perché le integrazioni saranno a carico della Regione Siciliana. Il Comune dovrà provvedere solo alle spese per gli oneri assicurativi Inail e per l’assicurazione contro terzi.