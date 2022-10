Santa Caterina, impiantistica sportiva carente. La denuncia della Icaro Basket: “Il Comune risolva il problema”

Scoppia in maniera dirompente a Santa Caterina Villarmosa il problema della enorme difficoltà della pratica sportiva per i bambini e ragazzi a causa di una pirandelliana gestione delle strutture sportive.

La denuncia parte dalla Icaro Basket, scoperchia il vaso di pandora: “Sport a Santa Caterina Villarmosa? No grazie. Palestre chiuse o momentaneamente troppo piene di attività’, e le associazioni sportive locali vanno nel caos. Entro l’inizio di settembre ci aspettavamo risultati più dettagliati della revisione delle strutture. Dopo la rinuncia di effettuare scuola calcio in paese, per colpa delle condizioni precarie del campo sportivo, per l’anno scolastico 2022/2023, anche la Icaro Basket si trova costretta a rinunciare alle proprie attività di pallacanestro. Le cause di questa rinuncia sono da attribuire alla mancata disponibilità di spazi per allenarsi”.

Una difficoltà che incide profondamente sul benessere psico-fisico dei più giovani e che li priva di una parte importante del loro tempo libero, in cui coniugavano benessere e socializzazione. Ragazzi adesso scaraventati davanti alla tv o per strada.

La Icaro racconta: “La palestra del plesso “Zanella” è inagibile da un anno per le infiltrazioni d’acqua dal tetto e otturazioni alle grondaie. La palestra del plesso “Don Bosco”, invece, nonostante sia concessa ad una sola società sportiva (DINAMICA VOLLEY), la dirigenza scolastica la riserva ad uso esclusivo per le attività della scuola un paio di giorni a settimana.

Una scelta poco appropriata, visto il periodo di crisi strutturali. Una soluzione immediata sarebbe quello di ripristinare l’utilizzo della palestra Don Bosco, come la stagione passata, che nonostante il periodo Covid, e’ stata utilizzata da tutti in maniera regolare e scrupolosa”.

Naturalmente non solo critiche ma anche proposte costruttive per trovare una soluzione al problema: “Perché’ non concedere alle società sportive esterne lo spazio a seguire le attività scolastiche dopo le 18:00 ad esempio? Dovrà rimanere chiusa la palestra Zanella? Si prevede fino a un anno di indisponibilità per lavori di messa in sicurezza del tetto? Tradotto in parole povere, società sportive tra le quali la ICARO basket Sanata Caterina, dalla prima squadra con tutte le sue formazioni giovanili, dovranno trovarsi un’altra sede per le lezioni di minibasket, per gli allenamenti giovanili e anche per le gare di campionato eventuale. Il campetto esterno è una soluzione fino quando c’è bel tempo, ma da adesso necessita una struttura al chiuso. Un’alternativa nel medio termine potrebbe essere anche quella di immaginare una tensostruttura nello spazio adiacente al campo sportivo”.

La ASD ICARO Basket, associazione sportiva appena nata, con neanche un anno di attività’, si ritrova a non poter più organizzare e praticare la pallacanestro a Santa Caterina. Inevitabile dover fare i conti con anni di disinteresse della politica verso l’impiantistica sportiva cittadina e si sa, prima o poi, i nodi vengono al pettine: “La soluzione promessa dagli assessori comunali, sport turismo e spettacolo, insieme all’assessore ai lavori pubblici, di sistemare e rendere agibile il palazzetto dello sport ad uso esclusivo dei sodalizi sportivi, non e’ stata mantenuta. Sarebbe stata un’ottima iniziativa, quella di ripristinare il vecchio palazzetto, anche per liberare una difficile convivenza scuole/società sportive che nel sottobosco dei rapporti crea giornalmente frizioni fra esigenze molto spesso difficili da concordare. Necessario dovere stabilirà un piano di coordinamento per assicurare a tutti, i loro diritti, che concorda con la necessità per il nostro paese di dotarsi d’un palazzetto dello sport (già esistente)”.

Gianluca Rizza, presidente della Icaro Basket, evidenzia e propone: “Non sappiamo più da quanti anni le amministrazioni non hanno effettuano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle palestre. Tra i quasi 50.000 euro spesi per gli spettacoli estivi, non sarebbe opportuno curare anche lo sport in autunno/inverno in paese?

Dopo anni di promesse, di tutte le vecchie e attuali amministrazioni, cosa si aspetta il cittadino di Santa Caterina? Un palazzetto dello sport, magari proprio quello esistente e completo degli anni 90 che sembra la soluzione più ovvia per tutta la cittadinanza.

Chiediamo, pertanto, al Comune di risolvere il problema, in modo tale che, almeno in vista della riapertura il prima possibile della palestra e delle sue delle attività scolastiche, i ragazzi e le ragazze possano tornare a usufruire della struttura per effettuare una sana attività motoria. La promozione dell’attività sportiva, soprattutto per i più giovani, è per la ICARO basket e’ una priorità sia perché lo sport è un importante strumento educativo, sia perché l’attività fisica rappresenta un momento di tutela della salute psico-fisica, dei ragazzi così come per ogni fascia di età, specialmente dopo questo periodo di chiusura Covid. La ASD ICARO basket, Santa Caterina, insieme ad alcuni sponsor ed aiuti da parte dei soci/genitori, propone la ristrutturazione interamente a nostre spese, se dovesse essere utile e immediato. Facendoci carico di tecnici privati per il calcolo e le autorizzazioni necessarie ad entrare ad effettuare i lavori a norma di legge e certificandone l’agibilità. Noi siamo disponibili, per il bene di tutti e dei 40 ragazzi del nostro sodalizio”.