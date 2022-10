SAN CATALDO. Gabara e il suo grande bosco ha ospitato ieri un evento avvero speciale. All’interno del sito geo minerario, infatti, è stata celebrata la Santa Messa con gli scout dell’Oratorio salesiano.

Un momento di preghiera che ha coinvolto gli scout che hanno avuto modo di vivere questo evento in uno scenario naturale di grande bellezza come il Bosco di Gabara che, per una volta, ha ospitato la celebrazione della santa messa.